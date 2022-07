Conta-gotas

(foto: Pexels)



Alimentos umami podem melhorarfuncionamento do intestino





O intestino é considerado como o segundo cérebro do corpo porque desempenha funções muito importantes para a saúde e para a disposição. Por isso, é preciso manter a flora intestinal regulada e promover a saúde digestiva, e alguns alimentos podem te ajudar. A nutricionista Mariana Rosa sugere apostar em alimentos umami. “Os alimentos umami são ricos em proteínas e no aminoácido glutamato, fonte de energia para as células intestinais”, explica. Pensando em ajudar a montar um cardápio variado e cheio de sabor, a nutricionista do Comitê Umami listou cinco alimentos para você incluir na sua rotina, como o espinafre, a batata doce, a cenoura crua, o tomate e o frango.

Disbiose capilar





A disbiose, desequilíbrio entre bactérias protetoras e agressoras no intestino ou no estômago, é um dos problemas mais comentados mundialmente e tem relação com diversos distúrbios metabólicos. Mas o que poucos sabem é que a falta de ‘bactérias do bem’ no couro cabeludo também pode causar a disbiose capilar. “Ela ocorre quando a microbiota do couro cabeludo, que é constituída por microrganismos vivos responsáveis por manter a saúde dos cabelos, entra em desequilíbrio, gerando inflamação, queda, enfraquecimento e encurtamento dos fios e impedindo que os cabelos atinjam seu potencial máximo de crescimento”, afirma o dermatologista Daniel Cassiano.

(foto: Pexels/Pixabay)

Alerta sobre consumo de doces





É normal sentir mais fome no inverno, já que o organismo trabalha mais para manter uma temperatura equilibrada. Entretanto, é preciso ter atenção redobrada para não haver aumento no consumo de doces, principalmente os gordurosos, é o que explica a nutróloga Marcella Garcez. “O açúcar vicia física e emocionalmente por causa de vários mecanismos metabólicos e bioquímicos. O consumo excessivo pode levar a doenças metabólicas como obesidade e diabetes, além de agravar os riscos de doenças cardiovasculares, inflamatórias, degenerativas e até neoplásicas”, declara a médica.

(foto: Congerdesign/Pixabay)

Delivery de livros





A Usiminas lançou, em 2020, uma iniciativa com o objetivo de incentivar o hábito da leitura durante a pandemia e atender aos usuários da Biblioteca Central de Ideias (BCI) do Instituto Usiminas, localizada em Ipatinga, no Vale do Aço. Já foram emprestados cerca de 2.200 títulos de diversas obras, e a iniciativa já alcançou 33 bairros de Ipatinga e pessoas de Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. Para o motoboy Luciano Ferreira, responsável pelas entregas dos livros, a motivação aumenta ao ver a gratidão de quem recebe os títulos. "Encontro várias pessoas, de crianças a idosos, às vezes acamados, e todas ficam sempre muito felizes em receber os livros em casa", comenta.

Inverno é favorável para tratar os 'vasinhos'





A época mais indicada para tratar microvarizes, veias reticulares e telangiectasias, popularmente conhecidas como 'vasinhos', é no inverno. De acordo com o médico angiologista Fábio José, o período é propício porque no verão a exposição solar na área tratada aumenta em demasia o risco de manchas definitivas, em geral hipercrômicas (escuras). Após a intervenção, é fundamental manter alguns hábitos para evitar que os vasinhos voltem. Fábio explica que determinados cuidados podem ajudar, como o uso da meia elástica, o controle do peso, dieta saudável, alternância de posição de trabalho e repousar mais vezes com as pernas elevadas.