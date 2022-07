Conta-gotas

(foto: Holding/Divulgação )



Consumo de café

O consumo habitual de café está associado a uma menor incidência de doença renal crônica. No entanto, uma associação entre café e lesão renal aguda (LRA) ainda não havia sido descoberta, até agora. Um estudo publicado na revista médica Kidney International Reports mostrou que indivíduos que bebem qualquer quantidade de café têm menor risco de desenvolver lesão renal aguda em comparação com aqueles que não consomem a bebida. Os pesquisadores observaram um risco de 15% menor de lesão renal aguda nos indivíduos que consumiam qualquer quantidade de café em comparação àqueles que não consumiam.

Álcool não é boa estratégia para aquecer o corpo no frio





O inverno trouxe o frio intenso, mas muita gente tenta se aquecer com o consumo de bebidas alcoólicas. Essa não é, definitivamente, uma opção sadia. De acordo com a nutróloga Marcella Garcez, o álcool é uma substância tóxica para o organismo humano e pode provocar doenças mentais, cânceres, problemas hepáticos - como a cirrose, alterações cardiovasculares, com risco de infarto e acidente vascular cerebral, e a diminuição de imunidade, além de favorecer a desidratação, a inflamação e o acúmulo de líquidos. A melhor dica é apostar na moderação e não tornar o ato esporádico de beber em um hábito rotineiro.

Congelar óvulos

antes dos 38 anos





Quando o assunto é fertilidade, as mulheres são reféns do tempo, já que nascem com um estoque finito de óvulos, que diminui ao longo dos anos. Apesar disso, elas têm engravidado cada vez mais tarde em todo o mundo, muito graças ao congelamento de óvulos, principal estratégia para garantir maior autonomia reprodutiva às mulheres. Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana, afirma que não existe uma idade que contraindique o congelamento de óvulos, mas o recomendado é que seja realizado até os 35 anos, pois, quanto mais jovem a mulher no momento do congelamento, maiores serão as chances de o óvulo gerar um bebê.

Bichectomia





A bichectomia consiste na retirada total ou parcial das duas bolsas de gordura presentes em cada um dos lados da boca, entre o maxilar e a mandíbula, chamadas de bolas de Bichat. O problema é que a cirurgia, se for indicada incorretamente, pode acarretar mais problemas do que soluções, incluindo envelhecimento precoce e flacidez. De acordo com o cirurgião plástico Paolo Rubez, a bola de Bichat é um componente de grande importância para a manutenção da estrutura facial. “Se esses compartimentos são retirados, há uma aceleração do processo de envelhecimento, pois ocorre a diminuição da sustentação da pele, levando ao aparecimento de flacidez”, explica.

Sesc Minas debate a arte

no processo educacional





No dia 28 de julho, das 16h às 17h, o Sesc em Minas vai participar de um webinar com a temática: "O ensino do teatro na escola – corpos e modos de ver e estar em diferentes contextos escolares". A proposta é abordar experiências do ensino-aprendizagem sobre o teatro – jogos teatrais, pesquisa e construção dramática, e dispositivos cênicos – em ambientes escolares diversos, discutindo as subjetividades e os aspectos culturais presentes nas dinâmicas. Educadores e outras pessoas interessadas no assunto poderão acompanhar as discussões pelo Canal do Sesc em Minas no YouTube.