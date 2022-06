Obstetra explica como agir quando o bebê resolve nascer de surpresa

(foto: Daniel Reche/Pixabay)

Uma experiência de novidades, mudanças e ansiedade permeia a gestação. Por mais que a família se prepare para o grande momento do parto, não é incomum acontecer imprevistos na hora da chegada do bebê - muitas vezes, surpresas acontecem e podem pegar os pais desavisados."É raro, mas pode ser que a mãe não chegue a tempo na maternidade. Nessas situações, pode acontecer do bebê nascer em casa ou até mesmo no carro, mas, calma. Apesar de parecer desesperador, é preciso se concentrar e saber o que fazer", explica a obstetra Carolina Curci.Quando o inesperado acontece, a o primeiro passo é pedir ajuda. Se a mãe estiver sozinha em casa, a orientação é ligar para alguém que possa chegar rapidamente e, se estiver no carro, o serviço do SAMU (192) pode ajudar com os procedimentos iniciais a caminho da maternidade.Outra recomendação é avisar o obstetra ou a doula (essa última se houver) - eles saberão como acalmar a mulher e irão encontrá-la na maternidade.Carolina Curci explica que o parto avança de forma natural. É importante, ela pontua, que quem esteja acompanhando a mulher que está prestes a ter o bebê ajude a manter a calma. "O principal é ter em mente algumas noções do que fazer quando esse momento chegar e você ainda estiver distante do hospital", ensina.Entre outras dicas, a médica recomenda controlar a respiração e a manter as pernas em uma posição confortável, e que a gestante se mantenha deitada de lado, ficando de barriga para cima somente no momento de expelir o bebê."Além do contato direto com o obstetra que acompanha a gravidez, o ideal é que se tenha uma doula. Ela poderá acompanhar todo o processo da gestação e, ao primeiro sinal de chegada, ela irá até a mulher e dará todo o suporte necessário", finaliza.