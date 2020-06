Só o Melhor das Gerais

Da alquimia da cozinha mineira surgiu o guia Sabores de Minas, um projeto que, por mais de 10 anos, percorreu todo o estado, atrás das boas receitas e histórias. Em todas as edições, além dos ingredientes e do modo de fazer, os jornalistas dividiram com o leitor memórias dos guardiões desses tesouros culinários, fruto, quase sempre, da criatividade dos antepassados.

Passados 15 anos, preparamos uma edição especial para nossos assinantes, que se debruça sobre algumas das estrelas das cozinhas, selecionadas em quatro edições especiais – fruto de uma escolha criteriosa de pratos que alimentaram a história de nossas tradições.



Então, que tal colocar a mão na massa? Faça o download gratuito da revista, embarque em mais esta viagem e bom apetite.