Lula comemora 78 anos nesta sexta

Lula comemora mais um ano de vida nesta sexta (foto: EVARISTO SA / AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva está comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 27 de outubro. O presidente da República faz 78 anos.

Em seu perfil nas redes sociais, Lula comentou “Bom dia” com um balão no final do post. Também nas redes, o Partido dos Trabalhadores (PT) fez um vídeo em homenagem ao presidente.

Trechos do vídeo



pic.twitter.com/2qnBZsmmAN — PT Brasil (@ptbrasil) October 27, 2023



Nesta manhã de sexta, militantes do PT devem se reunir em um cercadinho no Palácio do Planalto, em Brasília, para comemorar a data.

Lula nasceu em Caetés, distrito de Garanhuns, no interior de Pernambuco. O político foi o sétimo dos oito filhos da família.