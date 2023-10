Eleições 2024: BH recebe Congresso de Comunicação Política e Institucional

440

O congresso vai reunir nomes dos mercados mineiro e nacional nas áreas de comunicação, marketing e estratégia política (foto: Reprodução/Google Street View)





De acordo com a organização, o momento pode ser útil para as eleições municipais de 2024. “O Compol tem duas características muito fortes, que são o networking entre profissionais dos mercados local e nacional e palestras e paineis com foco nas novidades e tendências da comunicação”, explicou o organizador e palestrante Fred Perillo.









Entre os temas, estão o planejamento de comunicação, pesquisa e inteligência de dados, criação e produção de conteúdo, comunicação no setor público, posicionamento e narrativa política, tráfego pago, gestão de redes sociais, mobilização, assessoria de imprensa, gestão de crise, inteligência artificial, apresentação de cases, cuidados jurídicos no último ano de mandato, entre outro.





O evento vai ser realizado no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e tem o apoio do Sindicato de Jornais e Portais do Interior e de Belo Horizonte (Sindijori), da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), do Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro) e da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Belo Horizonte vai ser a primeira capital do Sudeste a receber o Congresso de Comunicação Política e Institucional (Compol), nos dias 8 a 9 de novembro de 2023. O evento foi criado em junho, dentro do congresso Summit Cidades, realizado em Florianópolis, Santa Catarina.