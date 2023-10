ALMG: deputados recebem especialistas para discutir endividamento de Minas

Deputados da ALMG enfrentam, nesta quinta-feira (26/10), uma série de agendas para discutir a dívida de 156,2 bilhões do Estado de Minas Gerais e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) (foto: Clarissa Barçante/ALMG)

Debates desta quinta-feira começaram pela manhã, às 9 horas, com a participação Daniel Comanducci Nascimento, da Secretaria de Estado de Fazenda; Pedro Henrique Magalhães Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado; Gabriela Leopoldina Abreu, da Secretaria do Tesouro Nacional; João Batista Soares, do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco-MG) e Eulália Alvarenga, diretora da Associação dos Economistas de Minas Gerais (Assemg).





Durante a tarde, os deputados também vão escutar a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Gelton Pinto Coelho, do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Belo Horizonte, Denise Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE); Coronel Ailton Cirilo da Silva, da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (AOPMBM-MG) e Renato Barros, diretor de finanças do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde).





Amanhã, sexta-feira (25/10), os deputados voltam a enfrentar uma nova agenda para escutar mais especialistas.

