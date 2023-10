TSE tem 2 a 1 para condenar Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de setembro

440

Os três ministros que já se pronunciaram apresentaram entendimentos diferentes sobre o caso. O relator e corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves foi o primeiro a proferir seu voto, pedindo a condenação do ex-presidente à inelegibilidade por oito anos, mas foi contra a punição ao general Braga Netto. O magistrado ainda estabeleceu uma multa no valor de R$ 425,6 mil para Bolsonaro.





Benedito, criticado pelos bolsonaristas por uma suposta ligação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirma que houve uma “indevida mescla” entre os atos oficiais da Independência e os atos eleitorais em Brasília e no Rio de Janeiro. "Está demonstrado o uso ostensivo das propagandas de televisão eleitorais para convocar o eleitorado para comparecer ao Bicentenário da Independência em 7 de setembro, e que essa ação foi direcionada a induzir a confusão entre atos eleitorais e oficiais”, afirmou.





O ministro Raul Araújo abriu divergência do relator e votou pela absolvição da chapa, afirmando que não houve gastos públicos nos atos após as cerimônias oficiais. O magistrado, que já votou para absolver Bolsonaro em outros casos, também argumenta que a ação tenta “confundir e misturar” eventos oficiais e atos de campanha, o que para ele são “acontecimentos distintos”.





Já Floriano Marques pediu a condenação integral da chapa do ex-presidente. Segundo ele, Braga Netto contribuiu para que o abuso de poder ocorresse. “De toda a participação indicada pelo relator do segundo investigado [Braga Netto], fica claro e patente que ele contribuiu para que o ato fosse consumado, para que o abuso de poder político fosse engendrado em ambos os eventos”, disse.









Por outro lado, Braga Netto foi inocentado nas outras ações por unanimidade, enquanto o novo julgamento pode complicar as pretensões eleitorais do general, cotado para concorrer à prefeitura do Bolsonaro já foi declarado inelegível por oito anos pela corte eleitoral no final de junho, condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em ação sobre uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele fez ataques ao sistema eleitoral. Fora das eleições até 2030 , a pena do ex-presidente não pode ser somada, mas a avaliação é que pode dificultar eventuais recursos.Por outro lado, Braga Netto foi inocentado nas outras ações por unanimidade, enquanto o novo julgamento pode complicar as pretensões eleitorais do general, cotado para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 ou cargos federais em 2026.



A defesa de Bolsonaro argumenta na mesma linha do ministro Raul, dizendo que o ex-presidente não usou a comemoração do bicentenário da Independência em prol da sua candidatura e que o ato de campanha ocorreu em outro local da Esplanada dos Ministérios em carro de som isolado. Pelas redes sociais, o antigo mandatário ironizou o ministro Benedito Gonçalves publicando uma foto do relator com a legenda “missão dada é missão cumprida”.

Na próxima terça, votam os ministros André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques (indicado por Bolsonaro) e Alexandre de Moraes (presidente do TSE).

TSE absolveu Bolsonaro em outra ação

O julgamento desta quinta é o terceiro caso contra Bolsonaro que vai ao plenário do TSE já em 2023, primeiro ano do ex-presidente fora do Palácio do Planalto. A defesa comandada pelo ex-ministro da corte, Tarcísio Vieira, protesta contra uma celeridade “anômala” dos casos, julgados em um intervalo de quatro meses.





No dia 17 de setembro, no entanto, a corte absolveu Bolsonaro por uma ação que tratava de supostas irregularidades eleitorais nas famosas “lives” de quinta, feitas pelo ex-presidente em suas redes sociais. O julgamento foi movido por ações do PDT, PT e PSOL, argumentando que ele usaria estrutura da presidência para “pedir votos”.





O relator argumentou que não foi comprovado que a transmissão ocorreu dentro das dependências do Palácio do Planalto e o entendimento foi seguido pelos outros ministros.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na manhã desta quinta-feira (26/10), em ações que podem causar uma nova inelegibilidade por abuso de poder político e econômico em um suposto uso "eleitoral" das comemorações da Independência em 2022. A sessão foi suspensa com um placar de 2 votos a 1 pela condenação e deve ser retomada na próxima terça-feira (31/10).