Caixa suspende exposição que mostra Bolsonaro defecando em bandeira

A obra "Bandeiras" é composta por uma coleção de imagens do público em geral recebidas pela artista Marília Scarabello, desde 2016 (foto: (Reprodução/Instagram/@colecao_bandeira))

A Caixa Econômica Federal suspendeu a exposiçãoque estava em cartaz na Caixa Cultural, em Brasília, desde 17 de outubro. A mostra era composta pela obra intituladaque mostrava a figura que representava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defecando em uma bandeira do Brasil.





Além disso, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente da Câmara Arthur Lira (PL-AL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foram representados dentro de uma lixeira nas cores verde e amarelo.



A instituição afirmou, em nota, que identificou "manifestação com viés político-partidário", o que fere as diretrizes do Programa de Ocupação dos espaços da Caixa Cultural 2023/2024, e por isso cancelou a exposição.



Segundo a Caixa, a instituição do banco determinou apuração de responsabilidades pelos órgãos internos. A exposição foi escolhida para entrar em cartaz por um modelo de seleção pública para projetos culturais que são patrocinados para ocupação dos espaços do banco. A mostra foi apresentada como uma proposta de refelxão sobre os 200 anos da Indepedência do Brasil.





"A obra Bandeiras compõe a exposição e apresenta uma coleção de imagens do público em geral recebidas pela artista Marília Scarabello, desde 2016, com releituras da bandeira brasileira que retratam os mais diversos imaginários acerca do Brasil, com variadas manifestações de pensamento", informou a Caixa.





As obras em questão causaram polêmica e foram alvos de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que vai cobrar explicações de representantes da Caixa e do governo federal na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. "Show de horrores", disse a parlamentar.



O Correio não conseguiu contato com a artista Marília Scarabello, autora da obra Bandeiras , para pedir um posicionamento sobre a suspensão da exposição. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.