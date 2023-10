Casa de coordenadora do MBL é pichada com 'fascista' e 'Palestina livre'

440

Amanda afirma que apenas sua mãe estava em casa no momento do ocorrido (foto: Amanda Vettorazzo/Reprodução)

A casa da coordenadora do MBL (Movimento Brasil Livre) Amanda Vettorazzo, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi pichada na madrugada desta sexta-feira (20/10). Entre os temos usados no ato de vandalismo estão "recua fascista" e "Palestina livre".





Vettorazzo, que também é suplente de deputada estadual pelo União Brasil, registrou Boletim de Ocorrência na polícia. "É inacreditável o que fizeram. Eu estava viajando a trabalho e minha mãe ficou sozinha em casa. Esses criminosos depredaram minha residência pelo simples fato de eu ser de direita. Querem calar uma mulher por seu posicionamento político, mas essas ameaças não vão funcionar. Ninguém aqui vai recuar, isso só nos incentiva a trabalhar mais para combater essa esquerda intolerante", declarou ela.



Por uma câmera de segurança, é possível ver uma pessoa de blusa e gorro, pouco depois da meia-noite, fazendo a pichação. O MBL é um grupo de direita surgido durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, na década passada.



Vettorazzo é atualmente um dos rostos mais conhecidos do movimento, com forte atuação nas redes sociais. O grupo também tem se posicionado em defesa de Israel no atual conflito contra o Hamas.