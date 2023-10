Câmara Municipal aprova piso da enfermagem em Belo Horizonte

440

Novo piso nacional para uma jornada de 44 horas semanais é de R$ 4.750 para enfermeiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





O PL foi aprovado em reunião extraordinária, com 40 votos a favor e nenhum contrário, assim como duas subemendas propostas pelo vereador Bruno Pedralva (PT). A primeira, é de que agentes comunitários de saúde, que são técnicos de enfermagem, vão ser beneficiados com o pagamento do piso. Já a segunda, determina que o pagamento do piso levará em conta a jornada determinada em legislação federal, que é de 44 horas semanais.









“O governo federal já destinou R$ 7,2 bilhões para este pagamento nos municípios e estamos ainda na luta para que esta garantia seja estendida aos trabalhadores da iniciativa privada”, ponderou o parlamentar.

Mensalmente, serão necessários repasses de R$ 28 milhões do governo federal, de acordo com a metodologia adotada pelo Ministério da Saúde, para que a Prefeitura de Belo Horizonte pague o piso.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (18/10), em segundo turno, o Projeto de Lei 650/2023, que garante o pagamento do piso da enfermagem na capital mineira. A proposta passa agora pela redação final antes de ser sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD).