Livro destaca a trajetória da ministra Assusete Magalhães

A ministra do STJ Assusete Magalhães autografou o livro, que reúne 59 artigos de juristas e outros nomes da advocacia pública e privada (foto: ASCOM/TRF-6)





17:57 - 10/10/2023 Parlamentares mineiros condenam ataque a Israel pelo grupo Hamas Além da própria homenageada, também participaram do evento o procurador-chefe do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior, e a presidente da corte mineira, desembargadora federal Mônica Sifuentes. “Foi em Serro, e em Minas Gerais, que se lançaram, uma a uma, no meu coração de criança, as sementes da fé na educação e de esperança em horizontes mais amplos; as sementes da retidão, da dignidade e do senso de justiça; as sementes do sonho e da perseverança, que me fizeram buscar o amanhã; sementes que germinaram e deitaram raízes. Aqui, sem dúvida, plasmaram-se os alicerces da minha vida e do meu futuro”, disse Assusete Magalhães em seu discurso, recordando as origens mineiras.

Capa do Livro (foto: REPRODUÇÃO)





Leia também: Prefeito Fuad Noman celebra sinal de internet em 100% de vilas e favelas “Com 39 anos de dedicação à magistratura, a ministra Assusete é exemplo de excelência no Direito e de orgulho feminino, pois representa a necessária conquista dos cargos dos tribunais superiores pelas mulheres”, afirmou Sifuentes. Também estavam presentes no evento os ministros do STJ Reynaldo Fonseca e Afrânio Vilela, mineiro que em setembro foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma das duas vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Primeira mulher a ocupar o cargo de juíza federal em Minas Gerais e a integrar o TRE do estado, Assusete chegou a Brasília em 1993. Desde 2012 no STJ, ela é a sétima mulher a fazer parte da corte e a única mineira em 11 anos. Atualmente, integra a Primeira Seção e a Segunda Turma do Tribunal da Cidadania, além de presidir a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (Cogepac). Ela se aposenta em dezembro.





Livro analisa o impacto da reforma trabalhista

Capa do Livro (foto: REPRODUÇÃO)



A legislação trabalhista é o tema do livro “Direito do Trabalho atual”, do desembargador federal aposentado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região e ex-professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Antônio Álvares da Silva, e do doutor em direito e analista do TRT, Rômulo Soares Valentini. A obra faz uma reflexão sobre a Lei 13.467, de 2017 – mais conhecida como reforma trabalhista –, sancionada pelo então presidente Michel Temer (MDB).

“A reforma trabalhista não é uma reforma, mas a ‘deforma’ do Direito do Trabalho brasileiro que, ao longo do tempo, vinha construindo seu próprio caminho, principalmente depois da entrada em vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, dizem os autores no verso do livro.





A publicação também faz comentários à Lei 13.874, de 2019, sobre a declaração de direitos de liberdade econômica e os respectivos impactos nas relações de trabalho, bem como a modernização dos recursos trabalhistas, a competência da Justiça para aplicação de multas administrativas e as medidas adotadas durante o estado de calamidade provocado pela COVID.





De acordo com Silva e Valentini, os projetos iniciais para promover a reforma trabalhista eram ambiciosos, porém a versão derradeira não condiz com as medidas propostas. “A redação final do texto da lei destoou substancialmente das metas pretendidas no texto originário do Projeto de Lei 6.787, de 2016, e não aparenta proporcionar solução efetiva dos conflitos trabalhistas, mas sim com uma drástica redução de direitos trabalhistas e criação de institutos de direito material e, sobretudo, de direito processual cuja aplicabilidade e constitucionalidade são duvidosas”, sustentam os dois autores.





O livro, publicado em 2020, ainda analisa a legislação dentro de uma técnica expositiva. na qual primeiro é apresentado o artigo anteriormente vigente e, à direita, o artigo modificado pela reforma trabalhista, para que o leitor possa ter uma clara visão das modificações. “O que se pergunta agora é: até quando a loucura e a insensatez de nosso legislador agitará o país e intranquilizará a nação?”, questionam.





Pós-graduado pelas universidades de Berlim, Munique e Konstanz (Alemanha), Salzburg (Áustria), Bologna (Itália) e Coimbra (Portugal), Antônio Álvares da Silva é autor de 45 livros sobre Direito do Trabalho e ciência jurídica em geral. Ele ocupa a cadeira 92 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e foi ouvidor do TRT da 3ª Região.













O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), em Belo Horizonte, recebeu, no último dia 5, o lançamento do livro “Repensar a Justiça: Estudos em homenagem à ministra Assusete Magalhães”, a única mulher mineira no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Publicado pela editora D’Plácido, a obra reúne 59 artigos escritos por juristas conceituados no cenário nacional, como ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, além de desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, e outros nomes da advocacia pública e privada.