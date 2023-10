Em Brasília, Fuad acerta últimos detalhes para obras no Anel Rodoviário

440

Projeto inclui a construção de alças de acesso entre o Anel e a BR-040 e para a ligação com a Via Expressa (foto: PBH / Divulgação ) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se reuniu nesta terça-feira (3/10) com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, em Brasília (DF), para acertar os últimos detalhes do convênio que vai permitir que o município realize obras no Anel Rodoviário.

Com a assinatura do documento, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai receber o repasse de R$ 62 milhões do Governo Federal. O projeto inclui a construção de alças de acesso entre o Anel e a BR-040 e para a ligação com a Via Expressa. “Recebemos do diretor-geral do Dnit uma notícia muito boa, de que já tem aberto o código orçamentário, ou seja, estamos caminhando fortemente para que ele possa licitar a primeira obra, ainda no mês de outubro”, afirmou Fuad.









A rodovia também pautou a reunião com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro dos Transportes, Renan Filho. Na conferência, os representantes do Governo Federal garantiram o repasse de mais R$ 110 milhões para duas intervenções no Anel.





Dentre as intervenções, estão o alargamento dos viadutos existentes sobre a Avenida Amazonas e a Avenida Presidente Antônio Carlos, além da construção de dois novos viadutos, alças e passarelas.





Aeroporto Carlos Prates









Na última sexta-feira (29/9), BH recebeu a Guarda Provisória da área. A entrega do documento é a última etapa para a concessão definitiva do espaço.





A proposta de Fuad é iniciar o processo para a construção de um centro de saúde e unidade de pronto atendimento (UPA), além de uma escola de ensino infantil para atender demandas da região. A PBH também pediu para iniciar as obras de revitalização do Parque Maria do Socorro Moreira, localizado no terreno.