Maioria teme queda na arrecadação com reforma

centenas de prefeitos mineiros participaram em março de uma marcha em BRASÍLIA POR MAIS FPM (foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)



O levantamento mostra que 37,5% acham que ela reduzirá a arrecadação dos municípios. Para 27,3%, as alterações no sistema tributário nacional vão aumentar a arrecadação dos municípios, 14,8% acham que continuará a mesma coisa e 20,5% não quiseram ou não souberam opinar. Na pesquisa feita pelo Instituto Opus, os prefeitos responderam também sobre um dos assuntos que mais têm gerado debates entre eles nos últimos meses: a reforma tributária, que pode ou não representar mais recursos no caixa dos municípios. A reforma é o principal projeto do governo federal, aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado.O levantamento mostra que 37,5% acham que ela reduzirá a arrecadação dos municípios. Para 27,3%, as alterações no sistema tributário nacional vão aumentar a arrecadação dos municípios, 14,8% acham que continuará a mesma coisa e 20,5% não quiseram ou não souberam opinar.

Já com relação aos impactos da proposta na sociedade, 42% acreditam que vão ser positivos; 23,9% acham que a reforma tributária será negativa e 14,8% disseram que será indiferente. Outros 19,3% dos prefeitos não quiseram ou não souberam responder.

No primeiro semestre, centenas de prefeitos mineiros participaram de uma marcha, em Brasília, para debater a arrecadação nas cidades. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em março, mostrou que as prefeituras poderiam ter uma redução de R$ 587 bilhões, caso passem a vigorar medidas como a redução de impostos federais.

Os prefeitos que participaram da Pesquisa Opus/EM representam todas as Regiões de Minas Gerais, sendo que 36,4% estão no Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri; 34,1% no Sul, Zona da Mata e Campos das Vertentes; 22,7% na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste e Central; além de 6,8% que estão no Triângulo e Noroeste.

Segundo o levantamento, 44,3% dos prefeitos entrevistados são filiados a partidos de direita ou centro-direita, 33% a partidos de centro e 22,7% a partidos de esquerda ou centro-esquerda. Quanto à escolaridade, 80,7% disseram que têm ensino superior, 18,2% ensino médio e 1,1% ensino fundamental.

OUTRO LEVANTAMENTO

As dificuldades enfrentadas pelos prefeitos mineiros, revelada nesta pesquisa do Instituto Opus , publicada com exclusividade pelo EM, também podem ser conferidas em outro levantamento, este feito pela CNM, divulgado ontem. Ele mostra que o número de cidades no país que fechou o primeiro semestre com déficit nas contas públicas chegou a 2.362, o que seria sete vezes maior em relação ao ano passado. O número representa 51% das cidades que enviaram os dados da prestação de contas à Secretaria do Tesouro Nacional (4.616), enquanto em 2022 esse percentual era de 7%, ou seja, 342 cidades. Do total de municípios no vermelho, 2.135 são considerados pequenos, afetados pelo aumento de 21,2% das despesas no 4º bimestre.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou que os motivos para o rombo se dão por medidas consideradas eleitoreiras do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como as desonerações no ICMS, que teve queda de 2,3% em relação ao ano de 2022. Outro fator de impacto na arrecadação foi a queda no FPM entre julho e setembro. A pesquisa ainda ressalta que houve uma queda de 8,5% em conjunto de transferências correntes, que incluem repasses de emendas parlamentares, royalties do petróleo e a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem). O valor chega em uma diferença negativa de mais de R$ 5 bilhões.

A pesquisa ainda ouviu 3 mil prefeitos sobre as expectativas fiscais e como eles têm lidado com a crise. Dos gestores que responderam, 44,3% acreditam que a situação fiscal vai piorar nos próximos meses, sendo 34% acreditam terminar o ano com déficit fiscal. O levantamento ainda revela que 48,7% das prefeituras demitiram funcionários, enquanto 10% estão com os pagamentos em atraso.





Para contornar a crise, a CNM defende uma série de medidas que podem impactar na arrecadação dos municípios. Entre elas está a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 25/2022) que cria um adicional de 1,5% ao FPM, principal fonte de receita de municípios pequenos. O estudo estima um impacto de R$ 11,5 bilhões ao ano. Outro caminho possível é o Projeto de Lei Complementar (PLP), de autoria do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida recompõe as perdas de FPM em 2023 e adianta as compensações de ICMS previstas para 2024. O impacto é de R$ 5,3 bilhões por ano.

Hoje e amanhã, a CNM organiza uma mobilização com mais de 2 mil prefeitos em Brasília, 300 de Minas. Os administradores vão debater a crise e devem se reunir com autoridades da União.