Justiça nega recurso e mantém nula reunião para afastar Gabriel Azevedo

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou um novo recurso do 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Professor Juliano Lopes (Agir), que tenta manter a reunião da mesa diretora que abria o processo para afastar Gabriel Azevedo (Sem partido) da presidência do Legislativo. A decisão foi expedida pelo desembargador Wilson Benevides, nessa sexta-feira (29/9).

Na último dia 26, o juiz Emerson Marques Cubeiro dos Santos, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, havia anulado a reunião do comando da CMBH do dia 19 , que escolheu o vereador Wesley Moreira (PP) como relator de uma denúncia enviada pela vice-presidente do Psol Minas, Sara Azevedo. O processo trata apenas do afastamento de Gabriel da presidência e não da cassação do mandato, que segue em paralelo.