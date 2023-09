Secretária do PDT Minas é indicada para vice-presidência do partido

440

Sírley será a primeira mulher mineira a ocupar o cargo (foto: PDT/Divulgação) A secretária-geral do PDT de Minas Gerais, Sírley Soalheiro, foi indicada para ocupar a vice-presidência nacional do partido, nessa segunda-feira (25/9). A mineira é a primeira mulher mineira a ocupar o cargo na história da legenda e se diz honrada por assumir o novo posto, que ainda deve ser aprovado pelo Diretório Nacional.









A indicação foi referendada em reunião com o presidente em exercício do partido, deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), e pelo presidente nacional da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP), Manoel Dias, além do cacique Carlos Lupi, ministro da Previdência Social.





Sírley Soalheiro vai assumir o cargo deixado por Miguelina Vecchio, que morreu no início de julho, vítima de câncer de mama.





Ainda durante a reunião da Executiva Nacional do PDT, outros nomes foram indicados para os cargos em vacância. A senadora Leila Barros (PDT-DF) será vice-presidente de Relações Institucionais, enquanto os ex-prefeitos Roberto Cláudio e Rodrigo Neves, de Fortaleza (CE) e de Niterói (RJ) também ocuparão cargos na direção.