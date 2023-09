Ministro aciona AGU contra Nikolas por fake news sobre banheiros unissex

440

O deputado Nikolas Ferreira usou peruca para criticar mulheres trans em discurso na Câmara dos Deputados (foto: Reprodução TV Câmara)

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) contra os deputados federais Nikolas Ferreira (PL/MG) e Felipe Barros (PL/PR) por publicarem vídeos com informações falsas e distorcidas sobre a liberação de banheiros unissex pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é do colunista Lauro Jardim, de





O documento explica que, diferentemente do que afirmam os deputados, nem o ministro nem o presidente tiveram participação ou influência na produção da resolução e consideram ainda os comentários ofensivos e crimes contra a honra e de dano moral cometido contra o ministro e o presidente.

Nessa quinta-feira (21/09), a juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra Nikolas, por incitação ao preconceito e discriminação contra uma adolescente transexual





O ministro pediu que sejam tomadas providências cabíveis em âmbito administrativo, cível e criminal contra os parlamentares, segundo o jornalista. No ofício enviado à AGU, Almeida aponta que Nikolas divulgou vídeo em que distorce a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ . O órgão teria autonomia para deliberar sobre o assunto. Já Felipe Barros afirma que o Ministério dos Direitos Humanos “instituiu” o banheiro unissex nas escolas brasileiras.