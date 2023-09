Deltan Dallagnol revela que médico recomendou que sua mãe o abortasse

440

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) resolveu partilhar sua história, ns redes sociais, nesta sexta-feira (22/9), para se posicionar contra a possibilidade de que o aborto seja legalizado.





"Minha mãe contraiu toxoplasmose na gravidez. (...) O médico recomendou que ela abortasse. Se eu nascesse, iria ser cheio de deficiências, cabeça d'água, surdo, mudo, cego", afirmou o ex-promotor em sua participação no podcast "Tête-à-Tete com Olavo Santos", em 2022. Cabeça D'água, mais conhecida por hidrocefalia, é um acúmulo de líquido no interior da caixa craniana.









Ex-deputado federal relatou que médico orientou que sua mãe abortasse por possíveis má formações do feto (foto: Reprodução) Nas redes sociais, alguns opositores comentaram a postagem e destacaram que, segundo a história contada, o médico deu à mãe dele o direito de escolher.





O Supremo Tribunal Federal (STF) colocou em pauta o julgamento sobre a descriminalização do aborto. A ministra e presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, adiantou seu voto favorável à realização de aborto até o terceiro mês de gravidez.





Weber vai se aposentar no final do mês, mas, segundo pessoas próximas, a ministra pediu para que votasse sobre o tema. Por isso, Rosa resolveu pautar a ação antes da data de aposentadoria.

Na atual legislação, é garantido que o aborto possa ser realizado em três casos: estupro, má formação do feto e risco de vida da mãe.