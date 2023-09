Deputado prega isenção, mas já se posicionou contrário a LGBTs

O deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), presidente da Comissão de Previdência e Família, faltou ao enterro do próprio pai para presidir sessão sobre casamento homoafetivo (foto: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados)



Após a suspensão da votação de um Projeto de Lei que proíbe o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo nesta terça-feira (19/9), o deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, realizou uma postagem sobre a sessão em suas redes sociais. Após a suspensão da votação de um Projeto de Lei que proíbe o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo nesta terça-feira (19/9), o deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE), presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, realizou uma postagem sobre a sessão em suas redes sociais.









“Como presidente, minha função é pautar os projetos dos outros deputados e conduzir as votações. Não cabe a mim enquanto presidente tomar posição sobre o mérito das matérias pautadas e é nesse ponto que se torna necessário liderar o processo para que a vontade da maioria prevaleça!”, diz o post no Instagram.

Entretanto, as imagens que acompanham o texto mostram, em quase em sua totalidade, registros de deputados conservadores se posicionando contra a população LGBTQIA+. Um trecho mostra o deputado Marco Feliciano (PL-SP) dizendo que as falas da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), a primeira deputada federal trans do estado de São Paulo, são uma “diarreia verbal”.





“Depois me acusa de tapar o ouvido. Como eu posso ouvir alguém que fica grasnando no meu ouvido? Meu ouvido não é latrina para escutar diarreia verbal aqui dentro”, disse Feliciano.





Em outra ocasião, Rodolfo já se posicionou contra a população LGBTQIA . No dia 6 deste mês, ele fez uma publicação com a frase “Criança trans não existe” e a legenda: “Deixem nossas crianças em paz!”.

Votação do projeto

Nesta terça-feira (19/9) foi colocado em votação na Câmara dos Deputados a revisão do Projeto de Lei 580/2007, que visa retirar o direito de união homoafetiva da população LGBTQIA . Para presidir a votação, Fernando Rodolfo (PL) faltou ao enterro do próprio pai, que faleceu na manhã desta segunda-feira (18), em Garanhuns, interior de Pernambuco, vítima de câncer.





Leia: Deputado de direita critica proposta para proibir casamento homoafetivo O texto original do projeto é do ex-deputado Clodovil Hernandez (PTC-SP), já falecido, e visava regulamentar o casamento homoafetivo. A proposta foi modificada pelo relator, o deputado federal Pastor Eurico (PL-PE), para se posicionar no sentido contrário.

Ativistas dos direitos LGBTQIA estiveram no local para protestar contra o PL. Em certo momento, Fernando Rodolfo pediu que a Polícia Legislativa retirasse os manifestantes, mas o presidente da comissão voltou atrás momentos depois.