Morre Mário Reis Filgueiras, prefeito de Papagaios

O prefeito de Papagaios, na Grande BH, Mário Reis Filgueiras, morreu nessa terça-feira (19/9), aos 61 anos. A Prefeitura da cidade comunicou o falecimento e decretou luto de três dias no município.

Prefeito de Papagaios morreu nessa terça-feira, o velório acontece no Poliesportivo Municipal

“Mário Reis dedicou sua vida à causa pública e ao bem-estar de nossa comunidade. Com coragem, determinação e um compromisso inabalável com o progresso de Papagaios, ele exerceu seus cinco mandatos com integridade e paixão, deixando um legado de realizações que continuarão a beneficiar gerações futuras”, diz a nota.