Vereador do Rio Marcos Braz briga e é acusado de morder virilha de homem

Torcedores do Flamengo foram agredidos pelo vice-presidente do Flamengo e vereador do Rio de Janeiro, Marcos Braz (PL), nesta terça-feira (19/9) após cobrarem o dirigente pelos maus resultados do time. Um deles teria sido mordido na virilha.









Braz, que estava acompanhado da filha, e seguranças teriam brigado com os torcedores no Barra Shopping. O vereador alega ter sido ofendido e ameaçado.





Um dos torcedores alegou ter sido mordido pelo dirigente rubro-negro na altura da virilha durante a briga.





Com a confusão, Braz ficou recluso em uma loja do shopping. Posteriormente, ele saiu do local e foi até a delegacia onde deve registrar um boletim de ocorrência.