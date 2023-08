Preso por estupro, Gabriel Monteiro se casa em presídio no Rio de Janeiro

Gabriel Monteiro e Ana Carolina Chagas se casaram em unidade prisional (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ex-vereador do Rio de Janeiro preso por estupro, Gabriel Monteiro, se casou em um presídio no Rio de Janeiro com a jovem Ana Carolina Chagas, com quem está junto desde setembro do ano passado.









Gabriel teve seu mandado cassado em agosto de 2022, por 48 votos a 2, por quebrar o decoro parlamentar ao gravar vídeos tendo relações sexuais com uma menor.

O caso

Gabriel Monteiro é acusado de gravar um vídeo íntimo com uma menor de 15 anos.





Em depoimento, a adolescente disse que os vídeos foram divulgados sem o consentimento dela e que Monteiro havia dito que o vazamento do material foi feito por funcionários que o teriam "traído".

Além disso, o vereador é denunciado sob acusação de assédio e importunação sexual contra uma ex-assessora do gabinete dele na Câmara Municipal.





Conforme o Ministério Público do Rio de Janeiro, o vereador obrigava a funcionária a participar como atriz em vídeos de cenas eróticas publicados nas redes sociais.