Brasileiras que moram nos EUA protestam contra Lula: 'Ladrão, pinguço'

440

Algumas brasileiras que moram nos Estados Unidos aproveitaram a passagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Nova York, neste domingo (17/9), para protestar contra o presidente do Brasil.









O presidente também foi rotulado pelas manifestantes de “comunista” em alguns momentos do protesto.



O primeiro compromisso oficial de Lula nesta semana seria um jantar com 26 empresários no restaurante Fasano, em uma ação promovida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Lula foi xingado por manifestantes brasileiras nos Estados Unidos (foto: Agif/Folhapress)

Nesta quarta-feira (20/9), o chefe do Executivo brasileiro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançam a “Iniciativa Global Lula-Biben para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do século XXI”.