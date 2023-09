Moro rebate acusações do CNJ: 'Sem base em fatos'

Moro disse que, na sua percepção, o relatório produzido é "mera opinião preliminar da Corregedoria do CNJ sem base em fatos" (foto: Roque de Sá/Agência Senado) O ex-juiz federal e hoje senador Sergio Moro (União-PR), que esteve à frente da Operação Lava-Jato, rebateu as acusações que a Corregedoria do Nacional de Justiça, ligada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fez sobre os acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal (MPF) e homologados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da operação. Em um relatório parcial, o órgão detectou, entre outras falhas, "uma gestão caótica no controle de valores ". Moro disse que, na sua percepção, o relatório produzido é "mera opinião preliminar da Corregedoria do CNJ sem base em fatos".





"Chama a atenção a opinião da Corregedoria de que os valores depositados em Juízo não deveriam ser devolvidos à Petrobras antes do trânsito em julgado", declarou Moro, na sequência afirmando que um procedimento idêntico foi adotado em acordos diretamente homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Aliás, os acordos homologados em Curitiba seguiram o padrão dos acordos homologados no STF", afirmou.









O senador também repudiou a expressão "gestão caótica" e destacou os serviços da Operação Lava-Jato. Segundo ele, o termo "não faz justiça à operação que recuperou mais de seis bilhões de reais para a Petrobras, fato sem precedente na história".

Moro nega armação na Lava Jato: 'Algum inocente foi condenado?'

"Respeita-se o CNJ, mas lamenta-se que, após 60 dias de correição, nada concreto, salvo divergências de opinião e especulações sem base tenham sido produzidas", concluiu Sergio Moro.

Em 60 dias de correição da 13 Vara Federal pela Corregedoria Nacional de Justiça, nenhum desvio de recurso foi identificado, conforme sempre afirmei. Observo que o relatório que sugere "possíveis irregularidades" é mera opinião preliminar da Corregedoria do CNJ sem base em fatos.... %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) September 15, 2023





CNJ aponta 'gestão caótica' nos acordos da Lava-Jato

Um relatório parcial, divulgado nessa sexta-feira (15/9), aponta para a "ocorrência das infrações" citadas anteriormente e recomenda o aprofundamento de correição extraordinária na Lava-Jato - autorizada em maio pelo ministro Luís Felipe Salomão -, que corre em sigilo.

A investigação foi aberta depois de o CNJ receber mais de 30 reclamações disciplinares contra juízes que atuaram na 13ª Vara Federal, em Curitiba, e desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).





O objetivo da apuração é identificar o que motivou a celebração de acordos com empresas envolvidas na Lava-Jato, principalmente a Petrobras, em que se constatou repasse de valores depositados judicialmente e bens apreendidos para a Petrobras e outras empresas, antes de sentença com trânsito em julgado, que usaram esses recursos em interesse próprio para celebrar acordos com a Justiça dos Estados Unidos, onde a estatal também enfrentou processos por corrupção.