Moro nega armação na Lava Jato: 'Algum inocente foi condenado?'

O senador Sergio Moro (União-PR) voltou a negar um conluio com o Ministério Público em ações da operação Lava Jato, quando atuava como juiz federal da força-tarefa. Em entrevista para o Programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (11/9), o parlamentar afirma que o judiciário tenta agradar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Indagado se realmente houve uma armação, conforme escreveu o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, Moro rebateu. “ Não teve nenhuma combinação de decisão . Essas mensagens são hackeadas, provas ilícitas. Mas se a gente for analisar a Lava Jato, alguém foi condenado que era inocente? Alguma prova foi fraudada?”, disse o senador.