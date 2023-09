Advogado confunde 'O Príncipe' com 'O Pequeno Príncipe'; Moraes: 'Patético'

440

Advogado Hery Kattwinkel usa tempo de fala para defender o réu Thiago Mathar para atacar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal (foto: Reprodução/TV Justiça) O advogado Hery Kattwinkel, responsável pela defesa do segundo réu acusado pelos atos golpistas e antidemocráticos de 8 de Janeiro, Thiago de Assis Mathar, de 43 anos, errou ao fazer uma citação durante a defesa do seu cliente nesta quinta-feira (14/9).





Enquanto levantava suspeição sobre a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgam os casos, ele citou uma passagem do livro "O Príncipe", publicado em 1532, do filósofo italiano Nicolau Maquiavel, mas atribuiu à obra "O Pequeno Príncipe", publicada em 1943, do francês Antoine de Saint-Exupéry.









Ao final de sua palavra, o ministro e relator Alexandre de Moraes, que havia sido criticado por Hery, por supostamente ter "um misto de raiva com rancor e pitadas de ódio quando se fala dos patriotas", criticou a manifestação do advogado.





"É patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio para postar nas redes sociais, que veio aqui agredir o Supremo", comentou Alexandre de Moraes.





O ministro ainda afirmou que o advogado não analisou nada e preparou um discurso para redes sociais. Por fim, ele comentou o erro literário.





"Confundiu o Príncipe de Maquiável com o Pequeno Prícipe de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não têm nada a ver. Quem não leu nem um, nem outro, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais", lamentou o ministro.





Durante sua fala, Hery também criticou o ministro Luís Roberto Barroso. "Ato antidemocrático é quando um ministro da Suprema Corte deste país fala que eleição não se ganha, se toma. Isso é preocupante. Isso nos causa medo e insegurança".

Barroso se defendeu afirmando que a acusação se trata de uma "mentira" e que sua fala foi editada e retirada de contexto.





Ao fim, o STF formou maioria para condenar Thiago Mathar. Ele é acusado dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio público.





Alexandre de Moraes propôs pena de 14 anos de prisão e multa de R$ 30 milhões por danos morais coletivos. Os outros ministros também foram favoráveis a posição do relator, apesar de terem divergido sobre o tempo da pena . O ministro Cristiano Zanin orientou condenação de 11 anos e André Mendonça defendeu que a condenação seja de quatro anos e seis meses.

Dr. Hery foi candidato a deputado estadual

Defensor do bolsonarista Thiago Mathar, Hery Kattwinkel foi candidato a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2022 pelo Solidariedade. Ele está como suplente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).





Em suas redes sociais, Hery usa o slogan do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha à reeleição: "Deus, Pátria, Família e Liberdade".





Foto com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi postada.





Em sua defesa ao réu, ele repetiu uma frase que é muito dita por bolsonaristas de que a "bandeira verde e amarela não será vermelha".