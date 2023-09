Blogueiro que plantou bomba no aeroporto de Brasília é preso no Paraguai

440

O blogueiro Wellington Macedo de Souza estava foragido há oito meses (foto: (Reprodução/Facebook))

O blogueiro Wellington Macedo, um dos três condenados por tentar explodir uma bomba em um caminhão próximo ao Aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro, foi preso na tarde desta quinta-feira (14/9) na Cidade do Leste, localizada no extremo leste do Paraguai.

A informação foi dada inicialmente pelo g1 e confirmada por fontes policiais ao Correio. Wellington estava foragido desde 5 de janeiro, após ter a prisão decretada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele e Alan Diego dos Santos Rodrigues deixaram um artefato explosivo em um caminhão-tanque. O blogueiro será entregue à Polícia Federal ainda nesta quinta.



Wellington frequentava o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército antes de tentar explodir o aeroporto, e estava hospedado em um hotel no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. Dois dias após o plano dar errado, ele rompeu a tornozeleira eletrônica.



“Ele frequentou o acampamento. Além disso, frequentou outras regiões do DF, inclusive uma casa em Águas Lindas. Fizemos uma busca lá, mas ele não se encontrava no local. Nós tivemos acesso à localização até o momento que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, em Ceilândia”, disse o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Leonardo de Castro Cardoso, que conduziu as investigações no DF, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, no mês passado.



Antes de ser preso nesta quinta, a última informação era de que Wellington estava no Paraguai, e tentou se credenciar para posse do presidente paraguaio Santiago Peña, em Assunção, no mês passado. O pedido foi negado pelo governo paraguaio, após o governo brasileiro ter avisado sobre a possível presença de Wellington.



O blogueiro era caçado pela PCDF no caso da bomba, e pela PF corresponde aos atos de tentativa de invasão à sede da PF, em 12 de dezembro do ano passado.

Condenação

Wellington foi condenado no mês passado a seis anos de prisão por envolvimento na tentativa de explosão do aeroporto. Ele transportou em seu carro até o aeroporto o comparsa Alan, que instalou a bomba no caminhão-tanque próximo ao local, na véspera do Natal do ano passado. A trama ainda contou com a participação de George Washington de Sousa, apontado como mentor.





Antes de levar uma vida criminosa, o blogueiro trabalhou no então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da ex-ministra e senadora Damares Alves (Republicanos-DF).



Entre os meses de fevereiro e outubro de 2019, período em que trabalhou no ministério, Wellington era responsável por despachar medidas que iam da destinação de verbas para custear viagens de serviço à contratação de uma empresa para transportar "bagagens para todas as regiões dentro do Brasil e transporte de veículo do tipo automóvel e motocicleta dentro do território nacional", como constava no site do ministério.



O ex-assessor acumulou, ao longo dos oito meses no Ministério da Mulher, cerca de R$ 82 mil em salários. Graças ao Portal da Transparência, o Correio constatou que Wellington também requereu e recebeu cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, em 2020.