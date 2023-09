Posts usam luta de policiais para satirizar desfile do 7 de Setembro

440

O vídeo foi gravado em Cuiabá, no Mato Grosso, na ocasião das comemorações do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro deste ano (foto: Projeto Comprova)

Conteúdo investigado: Publicação utiliza um vídeo de pessoas com trajes militares simulando uma luta durante desfile de 7 de setembro, apenas com a legenda “olha o nível…”. Um outro post afirma que a cena seria entre “dois soldados representando o Exército” e foi uma “forma de tentar chamar o público”. Nos dois casos, os vídeos trazem como trilha sonora uma música de um seriado japonês dos anos 1980.





Onde foi publicado: X (antigo Twitter).





Conclusão do Comprova: São sátiras as publicações que mostram a cena de duas pessoas com trajes militares simulando uma luta durante um desfile público. Um dos posts foi compartilhado por um perfil que se descreve como parodista e já foi objeto de São sátiras as publicações que mostram a cena de duas pessoas com trajes militares simulando uma luta durante um desfile público. Um dos posts foi compartilhado por um perfil que se descreve como parodista e já foi objeto de verificações anteriores do Comprova . As respostas ao conteúdo indicam que há pessoas acreditando tratar-se de militares das Forças Armadas.





O vídeo foi, de fato, gravado durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro deste ano, em Cuiabá. No entanto, de acordo com a Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, os servidores que aparecem no vídeo são policiais penais que frequentam um curso de operador tático de tonfa, equipamento de defesa pessoal utilizado em diversas modalidades de artes marciais e também em atividades de segurança e vigilância. Durante o desfile, os alunos demonstraram algumas técnicas aprendidas no treinamento.





Ambos os posts investigados aqui trazem o vídeo editado, com uma música sobreposta às imagens. Trata-se de uma canção utilizada na série japonesa Kyojuu Tokusou Juspion, produzida entre 1985 e 1986 e que no Brasil recebeu o nome de “O Fantástico Jaspion”.





Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No X (antigo Twitter), até 13 de setembro, foram 113 mil visualizações, 3.3 mil curtidas e 780 retuítes, somadas as duas publicações.





Como verificamos: Para descobrir onde se passava a cena, o Comprova fez uma busca reversa no Google Imagens com uma captura de tela do vídeo. A ação se passa em frente a um restaurante da rede Subway. Os elementos destacados ajudaram na identificação do local: a fachada do estabelecimento, uma placa verde posicionada ao lado, uma árvore e um prédio atrás.

A busca levou a uma imagem, que indica ser de um Subway localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Cuiabá. A foto foi publicada em 4 de agosto de 2023 e apresenta elementos que coincidem com os do vídeo: fachada do restaurante, placa verde e a árvore.

O Comprova fez uma busca pelo endereço no Google Street View e confirmou o local da gravação. A imagem da plataforma é de fevereiro de 2020, mas traz os mesmos elementos que aparecem no vídeo.

Imagens do Google Street View confirmam o local da gravação do vídeo (foto: Reprodução)

Com a confirmação do local, buscamos notícias e imagens do desfile de 7 de setembro realizado em Cuiabá e chegamos a um vídeo, postado no YouTube , no qual foi possível reconhecer as pessoas do post checado em outro momento do desfile. O mesmo número de integrantes, uniforme e bandeira estão presentes em ambas filmagens.





Em seguida, o Comprova entrou em contato com a Secretaria Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT) para confirmar o contexto da gravação. Por fim, buscamos os responsáveis pelas publicações.





O que dizem as publicações

O vídeo passou a ser compartilhado por perfis associados à direita nas redes sociais logo após os desfiles de 7 de setembro. As publicações fazem referência ao número de pessoas, que teria sido inferior às comemorações do ano passado, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É o caso de uma das postagens verificadas, que afirma que a performance dos agentes foi “a forma de tentar chamar o público”.





O outro post investigado, apesar de não fazer menção direta às Forças Armadas ou aos desfiles, satiriza a demonstração feita pelos policiais, usando a legenda “olha o nível…”.





Nas respostas às publicações, é possível ver que parte dos usuários associaram o vídeo a uma atuação das Forças Armadas e direcionaram as críticas aos militares.

Contexto do vídeo

A SESP-MT confirmou ao Comprova que o vídeo foi gravado durante o desfile de 7 de Setembro deste ano, realizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Cuiabá. O órgão também esclareceu que os agentes que aparecem na gravação são policiais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, alunos do 1º Curso Avançado Operador Tático Tonfa.





O bastão tonfa é um equipamento de defesa pessoal utilizado em diversas modalidades das artes marciais e também em atividades de segurança e vigilância





De acordo com a Academia de Polícia do estado , o treinamento se iniciou em 4 de setembro e seguirá até 19 de setembro. A secretaria informou ainda que o ato, durante o desfile, “foi uma demonstração das técnicas aprendidas no curso”.





O desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência teve a participação de estudantes de escolas públicas estaduais, de militares do Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, além de agentes das polícias Civil, Penal e do Sistema Socioeducativo.





Os perfis que publicaram o conteúdo

A conta, denominada Pavão Misterious, publica conteúdos relacionados à política. De acordo com a descrição no X, trata-se de um perfil de paródia.





As publicações, em geral, trazem críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e são apresentadas em tom de memes e piadas. Há também posts de apoio a Jair Bolsonaro. O perfil tem cerca de 135 mil seguidores na plataforma





Recentemente, o Comprova verificou uma outra postagem feita pela mesma conta que enganava ao comparar dados de empregos das gestões de Lula e Dilma Rousseff (PT) aos do governo Bolsonaro.





O outro perfil pertence ao jornalista e advogado Junior Melo, fundador do site Terra Brasil Notícias. O portal também já foi objeto de verificações realizadas pelo Comprova ( 1 2 ) e outras agências de checagem, a exemplo da Aos Fatos e da Lupa.





O que diz o responsável pela publicação: O perfil @misteriouspavao no X não aceita receber mensagens privadas. O Comprova entrou em contato com Junior Melo, mas não obteve resposta.





O que podemos aprender com esta verificação: Utilizar vídeos e imagens fora de contexto e em baixa qualidade, que dificultam a identificação do local e pessoas presentes, é uma estratégia usada por perfis que disseminam desinformação nas redes sociais.





A tática do humor, sobretudo no ambiente digital, também é utilizada por essas contas como uma justificativa para fugir da responsabilização sobre as informações publicadas.





Por isso, é importante checar se o conteúdo de fato corresponde às circunstâncias reais. Uma busca na internet por notícias em meios de comunicação de sua confiança pode dar indícios sobre a veracidade daquela informação. Observe detalhes, como símbolos em roupas, bandeiras e outros objetos e desconfie caso certos elementos não façam sentido dentro do contexto apresentado.





