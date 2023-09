Ministro diz que esporte no Brasil tem 'qualidade quase zero'

440

Novo ministro do Esporte, André Fufuca afirmou nesta quarta-feira (13/9) que o esporte no Brasil tem "qualidade quase zero". A declaração ocorreu antes da posse dele no comando da pasta, ocorrida em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Ele substitui Ana Moser, ex-atleta olímpica, na reforma ministerial feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acomodar o Centrão.

"É uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional. Tenho certeza de que terei de me desdobrar muito para fazer com que seus sonhos, seus trabalhos e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo em que ficarei à frente do Ministério do Esporte", elogiou em relação a Moser.

"O segundo e principal objetivo, missão dada pelo presidente Lula, é poder ter uma revolução no esporte nacional. Quando falo de revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento em que temos disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminina", explicou.

"Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Temos muito a avançar, muito a crescer, e tenham certeza de que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e com humildade para que possa crescer junto com todos do esporte nacional brasileiro", concluiu.

