Bolsonaro internado: hospital divulga novo boletim sobre o ex-presidente

Bolsonaro se submeteu a procedimentos de saúde em um hospital em São Paulo (foto: (Reprodução / Redes Sociais))

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "segue em recuperação satisfatória e dentro do esperado", informou, nesta quarta-feira (13/9), o boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, onde o ex-chefe do Executivo segue internado desde segunda-feira (10). Ainda segundo a equipe médica, Bolsonaro mostra "exames nos padrões de normalidade e sinais vitais adequados".

"O pós-operatório transcorre sem complicações, com discreto sangramento nasal, sendo feitas instilações nasais para alívio, tendo mais facilidade para respirar e conversar. Incomodo parcial em orofaringe". Bolsonaro também segue dieta líquida e fria.

Do ponto de vista abdominal, o ex-presidente possui "trânsito intestinal preservado, sem nenhum sinal clínico de sub oclusão intestinal", diz um trecho da nota, que informou também que ele será reavaliado para "possível intervenção cirúrgica, se necessário".

Ontem, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica. Além disso, realizou outros três procedimentos: uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole), mais conhecida como cirurgia do ronco.

Em agosto, Bolsonaro ficou internado em São Paulo para coleta de exames preparatórios para as cirurgias, como tomografias, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar, além de um ultrassom de abdômen total.

Desde 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias para tratar complicações da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante campanha eleitoral.