Governo publica MP do Ministério do Empreendedorismo e da Microempresa

Ministério deve ser comandado por Márcio França, que deixou o Ministério de Portos e Aeroportos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (13/9), a Medida Provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 38ª pasta do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministério será comandado por Márcio França, que deixou o Ministério de Portos e Aeroportos.





O novo ministério faz parte da reforma ministerial, que formalizou a entrada do centrão na Esplanada do governo em busca de atrair apoio do PP e do Republicanos para a base de Lula no Congresso Nacional. Lula busca maioria no Legislativo em busca de aprovar pautas de seu interesse, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária.





Novos ministros do Centrão