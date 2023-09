Marina sobre ciclone no RS: 'Somos um país vulnerável'

440









Marina ainda citou que o país perdeu 15% da superfície hídrica o que atrasa as chuvas em regiões importantes do agronegócio. “Quem colhe duas safras diz o tamanho do prejuízo que é esse atraso do período chuvoso. Isso tem a ver com a mudança no clima. Agora nós sabemos. Precisamos de solidariedade para quem ainda tem área preservada possa ter pagamentos por serviços ambientais”, emendou a ministra.





Marina ainda afirmou que é preciso ser solidário e financiar quem ainda tem áreas preservadas (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O discurso da ambientalista se alinha com o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito em encontros internacionais: a necessidade de financiar os países que precisam preservar o meio ambiente.





Na segunda (11/9), Marina levou a questão do Rio Grande do Sul para um debate no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, ela ressaltou que a prevenção de enchentes geraria menos gastos aos cofres públicos.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede), afirmou que a destruição do meio ambiente gera inúmeros prejuízos para o Brasil e os países em desenvolvimento, que são mais vulneráveis. Em audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira (12/9), a ambientalista citou fenômenos recentes, como a seca no Rio Grande do Sul e o ciclone que atingiu o mesmo estado, como uma consequência da degradação.