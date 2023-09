Ex-prefeito de Passos é condenado por fraude na coleta de lixo

440

Esquema resultou no enriquecimento ilícito de um grupo de políticos, servidores e empresários (foto: Prefeitura de Passos/Reprodução) O ex-prefeito de Passos, no Sudoeste de Minas Gerais, Ataíde Vilela, foi condenado por fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos e recebimento de propina, caracterizando improbidade administrativa. Ele era investigado por fraudes em contratos da prefeitura firmados com empresas que prestavam serviço de coleta de lixo.











Leia: Prefeitura de Passos aumenta em 500% verba de publicidade em 2022 Ataíde foi preso três vezes no curso da operação. A primeira durante a 1ª fase, duas vezes em novembro de 2017, e a terceira, em julho de 2018. Com a condenação por improbidade, o ex-prefeito deve responder em liberdade.

Ainda de acordo com o MPMG, o esquema acontecia no favorecimento da licitação da coleta seletiva de lixo e na adulteração da balança, que sempre constava peso a mais do que havia sido coletado. Os mesmos caminhões também eram pesados com a mesma carga duas ou três vezes ao dia.





Os contratos firmados estipularam que a empresa era paga pela prefeitura por toneladas de lixo recolhido. O esquema enriqueceu de maneira ilícita um grupo composto por políticos, servidores públicos e empresários. Outras seis pessoas foram condenadas.

A defesa do ex-prefeito afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), já que a Lei da Improbidade necessita comprovação de dolo específico, o que não estaria comprovado no processo.