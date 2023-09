7 de Setembro: após desfile, Lula come jabuticaba plantada por ele

440

Presidente saiu dos eventos de 7 de setembro para o Palácio da Alvorada comer jabuticaba no pé que ele plantou há 16 anos (foto: Reprodução/Instagram)

RAPAZ! Que vídeo maravilhoso! Presidente Lula saiu do desfile do 7 de setembro e foi direto para o Palácio da Alvorada comer jabuticaba no pé que ele plantou há 16 anos: "Quem planta, colhe".

Depois de desfilar e acompanhar os cortejos pelo 7 de setembro em Brasília , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi direto comer jabuticaba em uma jabuticabeira que ele mesmo plantou há 16 anos, quando estava em seu segundo mandato na Presidência do Brasil.Depois dos eventos pelo dia da Independência, a primeira-dama Janja da Silva registrou o momento em que Lula aprecia a fruta, nos jardins do Palácio da Alvorada, ainda com a faixa presidencial com que estava no desfile. O vídeo foi publicado pelo Instagram de Janja.Na publicação, o presidente lembra que quem planta, colhe. "Olha que maravilha. Quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba", declara Lula, no registro. Na legenda do post, Janja demonstra sua admiração pelo marido. "Tem como não amar um presidente que come jabuticaba no pé?", postou.Lula vai à Índia ainda nesta quinta-feira (7/9). Em Nova Delhi, ele participa da 18ª Cúpula do G-20, que acontece entre 9 e 10 de setembro. A partir de dezembro, o Brasil assumirá pela primeira vez o grupo das 19 principais economias do mundo e a União Europeia.