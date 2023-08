Daniel Silveira é investigado por romper tornozeleira eletrônica

440

Daniel Silveira é réu na Corte por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. (foto: (Ed Alves/CB/D.A.Press))

O ex-deputado federal Daniel Silveira é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por romper a tornozeleira eletrônica que usava por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes . O ex-parlamentar é réu na Corte por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele quebrou o equipamento por questionar a integridade e o funcionamento do objeto.

A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) instaurou, relatou e encaminhou à Justiça do DF a investigação contra o Daniel. O aparelho passou por perícia, que descartou a possibilidade de qualquer modificação da tornozeleira para conter um gravador.

Os peritos não localizaram objeto capaz de executar a função de escuta ambiental (captação de conversa entre interlocutores). Silveira alegou que havia um gravador no equipamento. Entretanto, os agentes confirmaram o rompimento da correia do equipamento.

Daniel Silveira foi indiciado pelo crime de dano, com pena de 1 a 6 meses. A reportagem tenta contato com a defesa de Daniel Silveira para se posicionar sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestações.