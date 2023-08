Uberlândia é homenageada na Câmara dos Deputados

440

A cidade de Uberlândia foi homenageada em sessão solene na Câmara dos Deputados pelos 135 anos do município (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



A cidade de Uberlândia foi homenageada na Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira (28/8), pelos 135 anos do município. O requerimento para a sessão solene foi apresentado pela deputada federal Ana Paula Leão (PP-MG). Participaram do evento o prefeito Odelmo Leão (PP), além do presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Zezinho Mendonça, o presidente do Conselho de Entidades Comunitárias (CEC) de Uberlândia, Carlos Silva, e a diretora da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), Marcela Cunha Guimarães.





O prefeito aproveitou o discurso para ressaltar a necessidade da participação dos municípios nas discussões sobre a reforma tributária. "O Brasil é feito pelo pacto federativo: União, estado e município. Estão votando uma reforma tributária que discute União e Estado. E o problema está onde? Nos municípios. Precisa incluir os municípios nestas discussões", pontuou.





A deputada Ana Paula Leão destacou a importância do evento. "Prestar essa homenagem à Uberlândia é uma forma de reconhecer o valor de todos que aqui vivem e que, de alguma forma, ajudaram a construir essa história de força, dinamismo, vigor cultural, tradições, diversidade, inteligência, alegria e conquistas", enfatizou a parlamentar.