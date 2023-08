Brics: Lula se reúne com líderes do Irã e Bangladesh e quer parcerias

440

Lula se encontrou com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, durante encontro do Brics (foto: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (24/8), com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. A reunião bilateral ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, à margem da Cúpula do Brics e após o anúncio de que o Irã será um dos novos integrantes do bloco.

"Pela primeira vez me reuni com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, um dos países que ingressa no Brics a partir de 2024. O Irã foi o maior importador de produtos brasileiros no Oriente Médio em 2022, com quase 4,3 bilhões de dólares em produtos, e deve continuar sendo um parceiro comercial importante para o Brasil nos próximos anos", disse Lula por meio das redes sociais.

Os líderes dos atuais membros do Brics, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciaram nesta manhã que o Irã – juntamente com Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia – passará a fazer parte do bloco a partir de janeiro de 2024. Essa é a maior expansão do grupo e a primeira desde a entrada da África do Sul, em 2011.

Em nota, o Planalto informou que no encontro com Lula, o presidente iraniano agradeceu a entrada do país no Brics e afirmou que deseja ampliar as relações comerciais entre os dois países.

O Irã ficou em 18º na lista geral de maiores importadores do Brasil em 2022. O presidente Raisi contou que seu país avançou na produção de equipamentos médicos e nas áreas de ciência e indústria. O avanço foi necessário por conta das sanções adotadas por muitos países ocidentais contra o Irã.

Bangladesh

Lula também se reuniu, durante o encontro dos Brics, em uma bilateral reservada com a primeira-ministra de Bangladesh, Sheik Hasina Wajed.

Na reunião, Lula recebeu da primeira-ministra um convite para visitar o país. O presidente ficou de analisar uma visita em 2024 ao país asiático, de 170 milhões de habitantes, apaixonado por futebol e pela Seleção Brasileira. O brasileiro também convidou a primeira-ministra para visitar ao Brasil e ampliar o intercâmbio entre os países.

Eles conversaram sobre as políticas sociais das duas nações no combate à pobreza e também sobre questões comerciais. Bangladesh importa carne, petróleo, açúcar e algodão e está buscando um acordo de comércio com o Mercosul.

A primeira-ministra cumprimentou os países do BRICS pela cúpula organizada pela África do Sul, que considerou um marco para a cooperação entre os países em desenvolvimento, e reiterou a candidatura do país para se juntar ao grupo.