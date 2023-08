Cantora gospel presa pelo 8 de Janeiro faz vaquinha para pagar defesa

440

Fernanda Ôliver é cantora gospel e está presa na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia. A artista participou das invasões golpistas no 8 de janeiro (foto: (Reprodução/Instagram @fernandaoliveroficial))

O perfil da cantora gospel Fernanda Ôliver, presa na quinta-feira (17/8) por participar do atos golpistas no 8 de Janeiro, em Brasília, organiza uma vaquinha no Instagram. O objetivo do pedido de dinheiro via pix é ajudar nos custos da defesa da artista.

Fernanda Ôliver está presa preventivamente na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia. Contra ela, pesa a suspeita de organizar e divulgar o que chamou "Festa da Selma". Esse evento foi um codinome para a convocação de caravanas a Brasília no início do ano, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por vândalos.

No Instagram, a página da cantora a classifica como uma "menina humilde", de "família simples" e que "não tem condições financeiras para custear despesas referentes aos processos de liberdade". Fernanda Ôliver tem mais de 200 mil seguidores nesta rede social.

Sucesso no acampamento

Dias antes da invasão golpista, Fernanda Ôliver fazia sucesso entre os manifestantes acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. À época, ela entoava juntos ao acampamento músicas para animar o movimento.

No dia da invasão, Fernanda produziu uma live do ato golpista, com imagens da passeata na Esplanada dos Ministérios e a invasão ao Congresso Nacional. A cantora gospel é natural de Araguaçu, no Tocantins. Ela morava em Goiânia, onde foi detida na semana passada pela PF.

Barbie golpista

Parecida com a princesa Barbie, Fernanda Ôliver é loira, tem olhos claros e sempre aparece nas redes sociais com a maquiagem impecável.

Além do Instagram, a cantora gospel tem uma conta no TikTok. Nesta rede, ela publicou hobbies como sua simpatia pelo filme Barbie e mostrou ter um pato de estimação. Também no TikTok, Fernanda faz dancinhas para louvar e gosta de se manifestar a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.