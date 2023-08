Silveira critica publicação de Zema sobre acidente na BR-381: 'Lamentável'

440

Silveira e Zema protagonizaram novo embate entre o governador mineiro e o governo federal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA - JairAmaral/EM/D.A Press) O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), criticou, nesta terça-feira (22/8), os comentários feitos pelo governador Romeu Zema (Novo) acerca do capotamento de ônibus com torcedores do Corinthians que provocou sete mortes na BR-381, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no domingo (20). Silveira disse que houve uma tentativa de politizar a tragédia e chamou o comentário de insensível.









O Governo Federal continua trabalhando para recuperar o tempo perdido em MG, que nos últimos 5 anos deteriorou a qualidade das estradas e nos fez perder outras oportunidades. Estamos de portas abertas ao diálogo, governador, não pelas redes sociais, mas de maneira institucional %u2014 Alexandre Silveira (@asilveiramg) August 22, 2023





“Lamentável a tentativa do governador de MG de politizar uma questão tão séria quanto a desse acidente em trecho concessionado da BR-381, que ceifou vidas e nos traz tanta tristeza. Isso apenas mostra a insensibilidade e o despreparo do governador para liderar mineiras e mineiros. O Governo Federal continua trabalhando para recuperar o tempo perdido em MG, que nos últimos cinco anos deteriorou a qualidade das estradas e nos fez perder outras oportunidades. Estamos de portas abertas ao diálogo, governador, não pelas redes sociais, mas de maneira institucional. O presidente Lula sempre ressalta, e o senhor sabe muito bem, que o Governo Federal não faz distinção de cores partidárias e quer trabalhar em união para melhorar a vida das brasileiras e brasileiros”, escreveu Silveira, também no Twitter.





O trecho onde o ônibus dos corintianos capotou é conhecido como um dos mais perigosos da Fernão Dias, trecho da 381 que liga Belo Horizonte a São Paulo. Nesta terça-feira, novo acidente de grande porte, desta vez envolvendo oito veículos , aconteceu no mesmo ponto da estrada.