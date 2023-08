'Não escolhi novo comandante', diz Ibaneis após prisão de PMs

440

Questionado sobre a escolha de um novo comandante para a PMDF, Ibaneis ponderou ao dizer que ainda conversará com Sandro Avelar

Após a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na manhã desta sexta-feira (18/8), o governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou que não há um nome ainda para o comando da corporação. O chefe do Executivo local ressaltou ainda que irá se reunir com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, para tomar uma decisão.

Questionado sobre a escolha de um novo comandante para a PMDF, Ibaneis ponderou ao dizer que ainda conversará com Sandro Avelar. "Não escolhi o novo comandante. Vou acionar o secretário de Segurança, ele vai me indicar um nome e nós vamos nomear. As coisas estão andando de forma natural”, disse o governador, ao chegar ao evento de comemoração dos 50 anos da Terracap, no Museu Nacional da República, na manhã desta sexta-feira (18/8), pouco após as prisões.

Ainda sobre a operação da Polícia Federal que cumpriu sete mandados de prisão contra a cúpula da PMDF, Ibaneis preferiu não falar sobre as ações. “Decisão judicial a gente não comenta, foi uma decisão do Alexandre de Moraes e a gente tem que entender”, destacou.

Operação da PF

Na manhã desta sexta-feira (18/8), a Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão contra integrantes da cúpula da PMDF. Os alvos são oficiais que ocupavam cargos de comando da corporação no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas. Eles são acusados de omissão pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos também cinco mandados de busca e apreensão. A PGR pediu a prisão do atual comandante, coronel Klepter Rosa Gonçalves. Outro alvo do pedido é o ex-comandante da PMDF coronel Fábio Augusto Vieira. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, a Polícia Federal ainda não revelou os nomes de quem está sendo alvo das ordens de encarceramento. As equipes policiais saíram às ruas após às 6 horas para cumprir as determinações. Em nota, a PMDF disse que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento da operação.