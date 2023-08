Fuad anuncia recursos do governo federal no Anel Rodoviário e agradece Lula

440

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Arquivo) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), anunciou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (17/8) que o Anel Rodoviário receberá investimentos do governo federal por meio Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os detalhes do investimento serão informados em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (18/8), às 9h.

Tenho dito que o diálogo é a chave para melhorar a vida das pessoas. E é isto que tenho feito desde que assumi a Prefeitura. Em nome da população de Belo Horizonte, agradecemos o governo @LulaOficia e seus ministros por atender nossa demanda, que é tão cara para nossa cidade.

Em março deste ano, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Fuad disse que a duplicação do Anel Rodoviário havia voltado à estaca zero, pois a via foi retirada da cartela de parcerias público-privadas (PPs) propostas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a empresas. Segundo ele, a companhia contratada para desenvolver o projeto de duplicação da pista não conseguiu entregar projeto detalhando a intervenção.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fez um contrato, em 2021, com uma empresa, para fazer um projeto de duplicação. A empresa não fez e eles estão, agora, desfazendo o contrato. Depois que o contrato for desfeito, vão fazer uma outra licitação e a expectativa de o projeto ficar pronto é (entre) 30 e 36 meses”, declarou o prefeito na ocasião.