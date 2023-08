Damares para Delgatti: 'Sua vida está em risco'

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que a vida do hacker Walter Delgatti Neto está “em risco”. A declaração foi feita durante o depoimento do homem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, nesta quinta-feira (17/8).