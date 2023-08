Lula viaja ao Paraguai nesta terça para posse de novo presidente

440

Lula e Peña durante visita do paraguaio a Brasília, no fim de julho (foto: Evaristo Sá/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a cuidar da agenda internacional nesta terça-feira (15/8), quando estará em Assunção para a posse do presidente paraguaio Santiago Peña. O país vizinho será o 16º a ser visitado pelo petista em oito meses de mandato, o 4º na América do Sul.









O Brasil é destino de 36,9% das exportações paraguaias, o que o torna o principal parceiro comercial do país. No Paraguai está também a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas de Estados Unidos e Portugal. A relação entre os dois países também é marcada pelo compartilhamento do potencial energético da Itaipu Binacional, responsável por suprir 8,72% da demanda brasileira e 86,4% da paraguaia.









Economista de 44 anos, Santiago Peña foi eleito presidente em 30 de abril pelo partido Colorado com 42,74% dos votos diante de Efraín Alegre, que teve 27% do eleitorado. Em mandato de cinco anos que se inicia nesta semana, o novo presidente substituirá Mario Abdo Benítez, seu correligionário.





Entre a eleição e a posse, Peña esteve duas vezes no Brasil: em 16 de maio e 26 de julho. Em ambas as oportunidades, o paraguaio teve encontros com Lula.





Desde que ocupou, pela terceira vez, a cadeira de presidente, Lula já passou por Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido, Japão, Itália, Vaticano, França, Colômbia, Bélgica e Cabo Verde. Ainda neste mês, a agenda do petista deve ser ocupada por um périplo africano com passagens pela África do Sul, São Tomé e Príncipe e Angola.