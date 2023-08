'Quantos filhos ele tem?': Michelle sugere novo governo Bolsonaro

440

Michelle Bolsonaro foi primeira dama entre 2019 até 2022 (foto: (Ed Alves/CB/DA.Press))

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu indícios de que a família Bolsonaro ainda tentará voltar ao Palácio do Planalto em futuros pleitos. A intenção foi sugerida por ela em entrevista ao podcast, liderado pela influencer bolsonarista que usa o mesmo termo como nome nas redes sociais.

Na entrevista, concedida na noite de quinta-feira (11/8), Michelle falava sobre o que ela acredita que deixou de positivo para o Brasil e disse para as pessoas "não perderem a esperança e fé na nossa nação". Nesse momento, a apresentadora provocou: "Porque tem a temporada 2, né?". "Pode ser. The Chosen 2?", responde Michelle sem titubear e cita a série cristã The Chosen, que acompanha a trajetória de Jesus em Israel.

A apresentadora lembra que a série caminha para a quarta temporada e Michelle se empolga. "Então a gente vai ter a temporada quatro. Quantos filhos Bolsonaro tem?", responde e sorri, indicando que o candidato a presidência pode ser algum dos filhos do ex-presidente.

A resposta empolga a criadora do podcast, que é uma figura famosa nas redes sociais de direita. "Na internet o pessoal brinca que nós vamos até a Dinastia Laura", conta a mulher, que tira risos de Michelle.

Legado de resgate ao patriotismo

Michelle falou ainda sobre o legado que considera ter sido deixado pelo governo e atuação de Bolsonaro como presidente. "O legado de Jair Messias Bolsonaro foi ter resgatado o patriotismo, ter plantado uma semente no coração das crianças, isso com certeza vai frutificar, foi resgatado os valores, o amor à nação", pontuou.

Na entrevista, Michelle revelou ainda que acredita também ter deixado um legado como primeira-dama. "O legado de Michelle Bolsonaro como primeira-dama foi ter dado visibilidade as pessoas que eram invisíveis, foi trabalhar pelas mamães atípicas, orar e interceder por uma nação que é tão próspera e tão abençoada".

Além disso, a ex-primeira-dama apontou que a trajetória de Bolsonaro na política não foi por "poder" e sim por amor. Ela também frisou que as ações dela para com a comunidade surda também foram ações de amor e não por política.