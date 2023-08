Depois de virar meme, Alckmin usa boné de aba reta para homenagear hip-hop

440

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), apareceu mais uma vez usando boné de aba reta nas redes sociais. Nesta sexta-feira (11/8), ele publicou um vídeo em que comemora os 50 anos da cultura hip-hop. No início da semana, o político virou meme após usar o adereço em um encontro ao lado de artistas do movimento em uma reunião oficial.

No vídeo, Alckmin lembra onde começou o movimento e quando ele veio para o Brasil. Além disso, ele faz um trocadilho com a expressão “tirar o chapéu”. “Hoje eu tiro meu boné para o hip hop, em homenagem aos 50 anos de sua criação. O hip hop nasceu no dia 11 de agosto de 1973, em uma festa no Bronx, em Nova York. No Brasil, o hip hop floresceu nos anos 80”, começa.

Alckmin fez post em comemoração ao aniversário do hip hop (foto: Reprodução / Redes sociais / @geraldoalckmin)

Em seguida, o vice-presidente ressalta como o hip hop foi fundamental para a construção da atual cultura pop e tem um valor importante para a luta de pessoas que moram em periferias de grandes cidades. “Movimento vibrante que ganhou o mundo, inspirou gerações, mudando a música, a arte, a dança, poesia nascida nas ruas, o hip hop segue forte de uma forma genuína como expressão política das periferias. Neste dia especial, homenageio todos os artistas do hip hop, o talento de unir pessoas através da música, a capacidade de dar voz às comunidades. Muito sucesso”, celebrou o PSBista.

O boné usado no vídeo é do movimento Construção Nacional do Cinquentenário da Cultura Hip-Hop, o mesmo que Alckmin usou na terça-feira , quando se reuniu com representantes do grupo. Na ocasião, o vice-presidente ressaltou a presença do ativista e MC Rafael Rafuagi, que também é fundador do Museu do Hip-hop e autor do livro “Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social”.

"A música é arte e manifestação política, uma forma de expressarmos nossos sentimentos e de sensibilizarmos a sociedade para injustiças que precisam ser corrigidas", postou Alckmin na terça-feira. A postagem rendeu diversas piadas nas redes sociais, como os apelidos ‘MC Chuchu’ e ‘Geraldo da Quebrada’.

A aproximação com representantes do movimento hip hop é um indício de que o presidente Lula (PT) deve assinar, ainda hoje, um decreto para reconhecer e fortalecer a cultura hip-hop no país. A data foi escolhida justamente por ser o aniversário de 50 anos do movimento.

Origem do hip-hop

O hip hop nasceu no dia 11 de agosto de 1973, na festa de aniversário de Cindy, irmã mais nova do jamaicano DJ Kool Herc, em um salão do prédio na Sedgwick Avenue, número 1.520, no Bronx. Diz a lenda que o artista tocou o mesmo disco em dois toca-discos, misturando os ritmos no primeiro breakbeat documentado, um elemento essencial do hip hop.

As reuniões no Bronx eram importantes para os moradores da região, que sofriam os piores efeitos da crise econômica americana, além da gentrificação da época, que provocou despejos em massa e enraizou ainda mais a pobreza no bairro nova-iorquino.

As festas, então, surgiam como um escape para adolescentes e famílias que viviam a dura realidade em que proprietários queimavam seus próprios apartamentos para receber o dinheiro do seguro.