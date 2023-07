'Camarada Alckmin', diz Dino ao comparar vice-presidente com Fidel Castro

440



Em tom de brincadeira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comparou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com o ditador cubano Fidel Castro (1926-2016). A fala foi proferida durante o evento de lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), nessa sexta-feira (21/7), quando o governo apresentou novas políticas de Segurança Pública e o presidente Lula (PT) assinou um novo decreto de armas.









A fala rendeu risadas na plateia e nos convidados, mas Dino seguiu o discurso em tom mais sério. “O que a gente vê? Que precisamos de união. Todos queremos que o governo federal esteja presente no tema da segurança. Não usurpar as competências estaduais, mas ajudar”, emendou o ministro.





Alckmin foi governador do estado de São Paulo por 12 anos, em quatro mandatos pelo PSDB. No primeiro, ele assumiu após a morte do então governador Mário Covas, em março de 2001, depois, venceu as eleições de 2002, 2010 e 2014.





O predomínio do partido tucano no estado rendeu o apelido de “Tucanistão”, já que o PSDB comandou São Paulo por 28 anos até a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2022.