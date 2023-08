Flávio Bolsonaro para Torres: 'fiquei preocupado que algo pior acontecesse'

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-ministro Anderson Torres não tinha como saber das invasões nos prédios dos Três Poderes (foto: Reprodução/TV Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (8/8) que se preocupou com a integridade do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e que há tempos queria dar um abraço nele.