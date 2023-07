Ministras foram barradas por 'quantidade elevada de visitantes'

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) disse, em nota, que as ministras Cida Gonçalves (das Mulheres) e Esther Dweck (da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) foram barradas de entrar no Palácio do Planalto em razão da "quantidade elevada de visitantes", o que pode ter levado dificuldade de identificação das ministras por parte dos agentes.

Ministras dizem que foram barradas ao tentarem entrar no Palácio do Planalto

Na quinta-feira (27/7), as ministras alegaram que durante a cerimônia de abertura dos trabalhos do grupo interministerial para o combate ao assédio no serviço público, foram barradas ao tentar entrar no Planalto. Funcionários da segurança não teriam reconhecido as ministras.