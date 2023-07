Casamento de Randolfe tem presença de Lula, Caetano e ministros

440

O presidente Lula e a primeira-dama Janja ao lado de Randolfe Rodrigues e Priscila Barbosa (foto: (Ricardo Stuckert))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, compareceram, nesSa sexta-feira, ao casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) com a advogada Priscila Barbosa, na casa da família da atriz Glória Pires, no Setor de Mansões do Lago Norte. O casal foi convidado como padrinhos da cerimônia do líder do governo no Congresso Nacional.

A recepção contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin; dos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; dos Transportes, Renan Filho; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do advogado Cristiano Zanin, que tomará posse na Corte na quinta-feira. Também compareceram o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR); e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA), além de artistas, como Caetano Veloso.

A cerimônia foi celebrada pelo pastor e cantor Kleber Lucas.

Randolfe e Priscila se conheceram em 2017, a partir de um comentário feito no Instagram do senador, em que ela se posicionou contrária à reforma trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB). Na publicação, a advogada disse que "nem todo super-herói usa capa".

Os dois passaram a manter contato e, no aniversário dela, Randolfe chegou de surpresa a Maceió, onde a advogada morava. Assim, começaram oficialmente a namorar. Eles ficaram noivos em 2021, e o pedido de casamento foi ao som de Vem meu amor, música cantada por Ivete Sangalo.

Lula deixou o local por volta das 20h40. Nas redes sociais, ele comentou o evento: "Tive a felicidade de ser padrinho, junto com Janja, do casamento dos amigos Randolfe e Priscila e testemunhar essa união. Muitas felicidades para o casal", postou.

Saúde

Lula tem despachado desde quarta-feira do Palácio da Alvorada, após ter passado por uma denervação percutânea, que consiste na aplicação de uma injeção na raiz nervosa do quadril. O presidente sofre de artrose na cabeça do fêmur.

Também nesta sexta-feira, o chefe do Executivo participou de reunião sobre propostas para o futuro do mercado de trabalho. Esteve nesse encontro o economista Marcio Pochmann, escolhido pelo petista para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O chefe do Executivo ainda recebeu na residência oficial o presidente do Paraguai, Santiago Peña.