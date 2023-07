Lula vai a casamento de aliado político, de quem será padrinho

440

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido) com a advogada Priscila Barbosa que ocorre no final da tarde desta sexta-feira (28/7) no Setor de Mansões do Lago Norte. A primeira-dama, Rosângela da Silva também acompanha o chefe do Executivo, que foi convidado como um dos padrinhos da cerimônia do líder do governo no Senado Federal.









Lula tem despachado desde quarta-feira (26/7) do Palácio da Alvorada após ter passado por uma denervação percutânea, que consiste na aplicação de uma injeção na raiz nervosa. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para aliviar as dores que o petista tem sentido no quadril.

Ainda hoje, Lula recebeu na residência oficial o presidente do Paraguai, Santiago Peña.